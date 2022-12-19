Происшествия 19 декабря 2022, 01:55 Хоккеист порезал горло коньком 15-летнему вратарю во время матча в Сургуте Вратарю «Метеор Сигнал» Беспалому порезали горло коньком во время хоккейного матча

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Пятнадцатилетнему вратарю челябинской юношеской команды Александру Беспалому во время игры случайно порезали горло коньком.

Несчастный случай произошел в Сургуте во время игры местной команды «Олимпиец-2006» и гостей из Челябинска «Метеор Сигнал». При атаке на ворота игрок «Олимпийца» упал на лед и задел краем конька шею вратаря из команды противника.

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Спортсмена удалось спасти. Ему оказали экстренную помощь на хоккейном поле, а затем доставили в больницу. Там хирурги его прооперировали.

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Подросток находится в реанимации «в ясном сознании». Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Ранее стало известно о гибели 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова, который выступал за канадский клуб London Knights. По данным СМИ, причиной его гибели стало падение из окна многоэтажного дома.