Происшествия 04 сентября 2023, 14:32 Хоккеист команды «Энергия Елец» умер, надышавшись газом для зажигалок — СМИ Mash: в Липецкой области из-за газа умер 14-летний игрок ХК «Энергия Елец» РИА «Новости»

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В Липецкой области умер 14-летний хоккеист, игрок команды «Энергия Елец». Его тело нашли в лесопосадке. Мальчик надышался газом для зажигалок, сообщил Telegram-канал Mash.

Компания подростков 2 сентября после уроков купила в торговом центре газовый баллончик для заправки зажигалок и пошла в лесопосадку возле гаражного кооператива, отметили авторы статьи. Хоккеист почувствовал себя плохо. К моменту приезда скорой помощи 14-летний спортсмен уже не дышал. Проверка показала, что мальчик отравился газом.

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Продавать газовые баллончики подросткам запретили в 2023 году в Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях. До этого ограничения ввели в Краснодарском крае. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в разговоре с «Известиями» назвал сниффинг — вдыхание углеродного газа — разновидностью токсикомании. Это вещество попадало в кровь, из-за кислородного голодания вызывало опьянение и привыкание.