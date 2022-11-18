Спорт 18 ноября 2022, 19:12 Турнир по хоккею в валенках для школьников проведут в Туле и Новомосковске

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Турнир по хоккею в валенках среди школьников состоится в Туле и Новомосковске. Данная игра станет первой в сезоне. Об этом сообщила ТСН24 со ссылкой на региональное министерство спорта.

В соревнованиях примут участие игроки 2009-2011 и 2012–2015 годов рождения. Всего пройдет два этапа. В Туле для проведения мероприятия выберут Центральный стадион «Арсенал». Игры состоятся 29, 30 ноября и 2 декабря. Отправить заявку на мероприятие можно до 24 ноября.

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В Новомосковске игры проведут 6, 8 и 9 декабря в ФОЦ «Олимп-1».

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