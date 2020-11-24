«Хочу все исправить»: оставившая в квартире сына москвичка объяснила свой уход

По словам женщины, она впервые оставила сына одного на такой долгий срок. Она отметила, что после выхода на улицу с собакой почувствовала себя плохо. У нее начала кружиться голова, но помощи ни у кого она не попросила.

Все это время женщина провела на улице и только в последние два дня была у знакомого, у которого оставила собаку на передержку.

Ответить на вопрос, почему ребенок остался один, женщина не смогла, но подчеркнула, что раскаивается и отказываться от сына не собирается.

«Хочу все исправить. Нужно обратиться к врачам», — заявила она. Но сказать, какие конкретно у нее проблемы со здоровьем, женщина не смогла. Единственное, она призналась, что ребенка ей воспитывать тяжело, так как она осталась одна.

«Я просто осталась одна. Без родственников и вообще. Папа есть, но я с ним давно не общалась», — призналась женщина.

На вопрос о наркотиках москвичка призналась, что три года назад она употребляла запрещенные вещества. Тогда в квартире у нее был обыск и в крови обнаружили следы. После этого она ничего не употребляла.

Мальчик провел в запертой квартире в Ново-Переделкине пять дней. Его мать закрыла квартиру и не оставила ключей. Спасателей вызвали соседи. Сотрудники МЧС вскрыли дверь и отправили 10-летнего мальчика в больницу. Полицейские завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Мать школьника задержали в этом же районе. Сейчас с ней работают следователи, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

По словам соседей, оставленный в квартире мальчик самостоятельный. Последние несколько лет он жил со своим прадедушкой, но тот умер в прошлом году.