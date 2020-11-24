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    24 ноября 2020, 15:51

    «Хочу все исправить»: оставившая в квартире сына москвичка объяснила свой уход

    Анатолий Минкин

    Оставившая 10-летнего сына в квартире жительница Москвы рассказала, что несколько дней провела, гуляя по улицам. Но последние два дня она провела у знакомого, которому оставила собаку на передержку. Об этом женщина заявила на допросе в полиции. Видео опубликовал столичный главк МВД.

    По словам женщины, она впервые оставила сына одного на такой долгий срок. Она отметила, что после выхода на улицу с собакой почувствовала себя плохо. У нее начала кружиться голова, но помощи ни у кого она не попросила.

    Все это время женщина провела на улице и только в последние два дня была у знакомого, у которого оставила собаку на передержку.

    Ответить на вопрос, почему ребенок остался один, женщина не смогла, но подчеркнула, что раскаивается и отказываться от сына не собирается.

    «Хочу все исправить. Нужно обратиться к врачам», — заявила она. Но сказать, какие конкретно у нее проблемы со здоровьем, женщина не смогла. Единственное, она призналась, что ребенка ей воспитывать тяжело, так как она осталась одна.

    «Я просто осталась одна. Без родственников и вообще. Папа есть, но я с ним давно не общалась», — призналась женщина.

    На вопрос о наркотиках москвичка призналась, что три года назад она употребляла запрещенные вещества. Тогда в квартире у нее был обыск и в крови обнаружили следы. После этого она ничего не употребляла.

    Мальчик провел в запертой квартире в Ново-Переделкине пять дней. Его мать закрыла квартиру и не оставила ключей. Спасателей вызвали соседи. Сотрудники МЧС вскрыли дверь и отправили 10-летнего мальчика в больницу. Полицейские завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Мать школьника задержали в этом же районе. Сейчас с ней работают следователи, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

    По словам соседей, оставленный в квартире мальчик самостоятельный. Последние несколько лет он жил со своим прадедушкой, но тот умер в прошлом году.