Ребенок пять суток был заперт в квартире. Соседи передавали ему еду через окно

Сосед мальчика, который один просидел в запертой квартире почти пять дней, рассказал «360» о том, как передавал ребенку еду через окно и вызвал полицию, чтобы вызволить мальчика.

Молодой человек рассказал корреспонденту «360», что сначала спросил у ребенка, где его мать, а также где она может быть. Он поинтересовался, голодный ли ребенок, и есть ли у него что-нибудь покушать. Мальчик ответил, что сам приготовил рис.

Молодой человек также рассказал, что сходил в магазин и принес мальчику еды, передал продукты он через окно. Когда сосед предложил ребенку позвонить в полицию, мальчик «жалобным голосом» просил этого не делать. Тогда молодой человек предложил ребенку подождать до завтра, а если мать не объявится, то вызвать полицию. Ребенок согласился.

«Наступило завтра. Мамы нет. Мы обзвонили всех вечером, я не знаю, наверное, номеров 15-20 я обзвонил, [чтобы] узнать, где его мать. Половина мне отказали, у половины был выключен телефон», — рассказал молодой человек. Девушка Полина отозвалась на помощь и какой-то мужчина, дальний знакомый, добавил он.

«На следующий день позвонил в полицию, объяснил ситуацию, приехала полиция, пришли подруги ее (матери ребенка — прим. ред.), открыли дверь, осмотрели мальчика, мальчик вообще в идеальном состоянии, пацана забрали и все», — рассказал собеседник «360».

Сам ребенок рассказал соседу, что до этого был один дома четверо суток. Насколько давно семья проживает в квартире молодой человек не знает, но криков из квартиры не раздавалось.

Соседка семьи также рассказала «360», что ребенок очень самостоятельный. Он жил с прадедом, но тот умер в прошлом году. Раньше мать ребенка также уходила и ее искали, отметила собеседница. Девушка добавила, что рано уходит и поздно возвращается домой, и что если бы ее сосед не вышел в подъезд и не услышал мальчика, то о ситуации так бы никто и не узнал.