На Горьковском шоссе в Казани неизвестный водитель открыл огонь по автомобилю с детьми. Пострадавшая рассказала «360», что стало причиной агрессивного поведения автомобилиста.

По словам женщины, она ехала с детьми в автомобиле по трассе.

«Обогнала белую машину с башкирскими номерами. Ему (водителю — прим. ред.) это, видимо, не понравилось. И все. Слышу хлопок — и все. Машина меня обгоняет и уезжает дальше», — рассказала пострадавшая по имени Роза.

Дети в результате стрельбы не пострадали. У машины оказалось разбито стекло на двери. После инцидента Роза вызвала полицию. Лица стрелявшего она не запомнила.

В середине июля приезжие устроили стрельбу на западе Москвы. Один человек пострадал. Полицейские задержали двух участников перестрелки.