Приезжие устроили стрельбу у входа в столичный парк

Неизвестные устроили стрельбу на западе Москвы, в результате чего один человек получил ранение. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

По факту стрельбы правоохранители уже задержали двух гостей столицы. Их подозревают в стрельбе на парковке у входа в московский парк на улице Крылатская. Задержание провели сотрудники ОМВД России по районам Проспект Вернадского и Крылатское.

Правоохранители узнали, что у входа в парк лежит мужчина с ранением головы, после чего разослали информацию по близлежащим отделениям полиции. Пострадавшего уже увезли в больницу на машине скорой помощи.

По предварительным данным, стрельба началась после словесного конфликта. Один из участников стычки успел скрыться. Однако правоохранители смогли по горячим следам выявить и задержать двух предполагаемых участников конфликта. Вероятный источник ранения пострадавшего отправили на экспертизу. Следователи устанавливают все детали произошедшего.