17 апреля 2024, 14:00
«Хамло!». Стали известны подробности нападения учительницы на школьника в Туапсе
Источник «360»: педагог в Туапсе накинулась на школьника за нарушение дисциплины
В Туапсе учительница накинулась на школьника, который нарушил дисциплину. Подробности сообщил источник «360».
Конфликт произошел 14 марта между учеником седьмого класса и преподавателем изобразительного искусства. Во время урока мальчик нарушал дисциплину, а на замечания учителя отвечал оскорбительно и унизительно, чем довел педагога до нервного срыва.
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На видео, которое появилось в распоряжении «360», видно, как педагог набросилась на школьника.
«Знаешь, сколько терплю? Хамло!» — сказала учительница.
По данным источника, педагог работала в школе № 3 имени Верещагиной с 1 сентября 2018 года по 15 апреля 2024 года. За все это время жалоб на учительницу не поступало ни от детей, ни от родителей.
Школьник, на которого набросилась учительница, воспитывается в полной семье, на учете не состоит. Его характеризуют как общительного и добродушного.
«Вместе с тем проявляет несдержанность, плаксивость, критику в свой адрес не всегда воспринимает адекватно. С ним работает школьный психолог», — заявил источник.
По факту случившегося незамедлительно создали комиссию по проведению служебного расследования. Родители мальчика претензий ни к школе, ни к учителю не имеют. Педагога уволили.
Мама школьника сообщила «360», что тот чувствует себя хорошо. От дальнейших комментариев женщина отказалась. Полиция проведет проверку по факту случившегося.
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