Хабаровский учитель признался, что не знает, кто виноват в конфликте с учеником

Сергей Роща, учитель хабаровской школы № 68, признался «360», что не знает, кто виноват в его конфликте с 14-летним учеником.

Ранее в Сети появилось видео, на котором преподаватель обматерил ученика, схватил за руку и с нецензурными ругательствами вышвырнул его из класса.

«Скоро будет собрание с родителями класса. Не знаю, кто виноват в том, что случилось», — заключил Роща.

В региональном СУ СК РФ сообщили, что после того, как в Сеть попала запись, была начала проверка. Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.

Также в управлении образования Хабаровского края «360» сообщили, что в курсе ситуации и держат ее на контроле.

В паблике «ЧП Хабаровск» во «ВКонтакте», где появилось видео, сообщается, что конфликт произошел на уроке физики из-за того, что два одноклассника уронили на пол ручку и вместе побежали ее поднимать.