Учитель в хабаровской школе обложил матом ученика и швырнул его об стену

Учитель одной из школ в Хабаровске обматерил и вышвырнул из класса 14-летнего подростка. Видео конфликта опубликовали в соцсетях. В случившемся начал разбираться Следственный комитет.

На кадрах записи видно, как педагог с криком и нецензурными ругательствами хватает одного из учеников на глазах других школьников. Затем он грубо толкает подростка, прижимает к стене и обзывает тварью. Затем он хватает его за руку и выгоняет из кабинета.

«Иди сюда, я тебе что, ***, сказал. Ты что, ***, тут делаешь. Пошел, тварь, ***, чтобы я тебя тут больше не видел», — прокричал учитель, одетый в футболку с надписью «Эксперт».

Что именно произошло до того, как преподаватель в такой форме начал общаться с учеником, пока не известно.

В региональном СУ СК РФ сообщили, что после того, как в Сеть попала запись, была начала проверка. Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.

В управлении образования Хабаровского края «360» сообщили, что в курсе ситуации и держат ее на контроле. Сегодня в школе проведут родительское собрание, на котором будут разбирать эту ситуацию. В ведомстве добавили, что до окончания проверки какие-либо выводы делать преждевременно.

В паблике «ЧП Хабаровск» во «ВКонтакте», где появилось видео, сообщается, что конфликт произошел на уроке физики из-за того, что два одноклассника уронили на пол ручку и вместе побежали ее поднимать. По данным авторов сообщения, ранее на этого преподавателя уже жаловались весной. Сам учитель объяснял, что он просто «человек военный», принес извинения и продолжил работать в школе.