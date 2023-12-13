Происшествия 13 декабря 2023, 09:02 Хабаровский грибник застрелил мужчину, перепутав его с медведем СК: в Хабаровском крае грибник выстрелил в мужчину, перепутав его с медведем

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В Хабаровском крае грибник застрелил мужчину, потому что перепутал того с медведем. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

ЧП произошло еще в августе. Обвиняемый собирал грибы в районе станции Чемчуко Верхнебуреинского района. В лесу он увидел подозрительное движение. Мужчине показалось, что в его сторону идет медведь. Он схватил карабин и выстрелил. Однако в кустах был 35-летний мужчина. Его госпитализировали с ранением живота, но медики не смогли спасти пострадавшего. От полученных травм он скончался.

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«Следственным отделом по городу Амурску завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины», — уточнили в ведомстве.

Дело по статье о причинении смерти по неосторожности направили в суд для рассмотрения.

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