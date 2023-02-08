Подмосковье 08 февраля 2023, 13:57 Охотник заплатит штраф за убийство молодого лося в Шатуре

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Мужчину поймали на незаконном убийстве лося в лесничестве в Шатуре. Он получил разрешение на охоту на взрослую особь, но застрелил животное возрастом до года. За это он заплатит штраф по решению суда.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, ущерб, нанесенный угодьям, оценили в 240 тысяч рублей. Кроме этого, нарушитель лишится права охоты на год. Возмещать ущерб добровольно мужчина отказался, поэтому ему придется сделать это, исполняя решение суда.

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