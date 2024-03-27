Происшествия 27 марта 2024, 21:15 «Гулял без куртки». Пропавшего ребенка нашли в Челябинске КП: в Челябинске нашли пропавшего накануне 10-летнего мальчика РИА «Новости»

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В Челябинске нашли 10-летнего мальчика, который накануне ушел из дома и не вернулся. Ребенка доставили в отдел полиции «Ленинский», после чего передали родителям. Об этом сообщило издание «КП-Челябинск».

По информации МВД, ребенок просто гулял по городу. Противоправных действий в его отношении не совершали.

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Мальчик ушел из дома в Ленинском районе города накануне вечером. На нем не было куртки — только свитер, шапка, штаны и ботинки. Ранее ребенок уже уходил из дома, но родителям всегда удавалось найти его самостоятельно.

В феврале в Челябинске нашли ушедшую из дома 13-летнюю школьницу. Девочка поссорилась с подругой, после чего ушла в неизвестном направлении. Мать не могла связаться с дочерью. На следующий день ее обнаружили в доме ее отца.