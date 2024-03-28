28 марта 2024, 12:14
«Гуф умер». Полицейские в Москве приехали на ложный вызов в бывшую квартиру рэпера
Mash: полиция в Москве приехала на ложный вызов в бывшую квартиру рэпера Гуфа
В московское отделение полиции поступил звонок с сообщением о смерти рэпера Гуфа (Алексея Долматова). Правоохранителям о кончине исполнителя рассказал якобы бывший муж его сестры. Сотрудники приехали на вызов, но выяснилось, что это была чья-то шутка, сообщил Telegram-канал Mash.
По информации издания, человек, позвонивший в полицию, рассказал, что экс-жена рэпера, Ольга Долматова, застрелила его и тело музыканта на данный момент находится в квартире на Овчинниковской набережной.
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Полиция прибыла по указанному адресу, где когда-то действительно жил Гуф. Однако им открыла дверь неизвестная женщина. Она объяснила, что проживает в этой квартире уже два года, а приобрела жилье у родственников Долматова.
Пранкеров, подшутивших над полицией, начали искать.
Ранее Гуф поделился видео, на котором священники молятся под трек об употреблении запрещенных веществ. Позднее артист принес извинения.
Полиция
Рэпер Гуф
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