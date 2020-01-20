Губернатор предположил, почему люди насмерть обварились в отеле Перми

Люди в пермском мини-отеле «Карамель» погибли, поскольку не смогли вовремя выбраться из помещения. В гостинице прорвало канализационный лежак, соединявший между собой участки тепловой сети.

Губернатор Пермского края Максим Решетников озвучил свою версию случившегося на улице Советской Армии на совете глав муниципалитетов. Его слова привел сайт Ura.Ru.

«Привело к таким жертвам, потому что в подвале был хостел», — подчеркнул Решетников, указав на трудное расположение гостиницы.

Доступ в здание сейчас перекрыт. На месте работают спасатели, которые пытаются проникнуть внутрь и перекрыть прорвавшуюся трубу. Предположительно, прорыв мог быть в двух местах.

В результате канализационной аварии погибли пять человек. Еще трое пострадали. Их госпитализировали с множественными ожогами.

Краевой Следственный комитет возбудил после случившегося уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи и криминалисты начали опрос потерпевших и назначили необходимые судебные экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.