Губернатор предположил, почему люди насмерть обварились в отеле Перми
Губернатор Пермского края Максим Решетников озвучил свою версию случившегося на улице Советской Армии на совете глав муниципалитетов. Его слова привел сайт Ura.Ru.
«Привело к таким жертвам, потому что в подвале был хостел», — подчеркнул Решетников, указав на трудное расположение гостиницы.
Доступ в здание сейчас перекрыт. На месте работают спасатели, которые пытаются проникнуть внутрь и перекрыть прорвавшуюся трубу. Предположительно, прорыв мог быть в двух местах.
В результате канализационной аварии погибли пять человек. Еще трое пострадали. Их госпитализировали с множественными ожогами.
Краевой Следственный комитет возбудил после случившегося уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи и криминалисты начали опрос потерпевших и назначили необходимые судебные экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.