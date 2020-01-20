Опубликовано видео с места прорыва трубы в Перми, где погибли люди

Несколько человек погибли в гостинице Перми из-за прорыва трубы. Люди насмерть обварились кипятком. «360» публикует видео с места происшествия.

В частном отеле «Карамель» на улице Советской Армии, по последним данным, смертельные ожоги получили пятеро. Медики прибыли в частный отель спустя 10 минут после вызова. В больницу доставили трех человек. У них ожоги разной степени тяжести.

После гибели людей СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предварительно установлено, что в ночное время 20 января в Индустриальном районе Перми в мини-отеле „Карамель“, расположенном в цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубопровода с горячей водой, после чего помещение отеля было затоплено», — уточнили в СК.

На месте происшествия дежурят несколько бригад скорых. В гостиницу прибыл губернатор региона Максим Решетников, который поручил оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Работают следователи и криминалисты. Они опрашивают потерпевших и назначают необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.