Происшествия 26 мая 2023, 07:45 Губернатор Кубани прокомментировал ситуацию со взрывом в центре Краснодара Губернатор Кондратьев заявил, что в результате взрыва в Краснодаре никто не пострадал Фото: Telegram-канал главы города Краснодара

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При взрыве в центре Краснодара никто не пострадал. Об этом, комментируя ЧП в городе, написал в своем в Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

«Выясняются причины произошедшего. Жертв и пострадавших нет», — уточнил губернатор Краснодарского края.

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По его словам сейчас на улице Морской работают экстренные службы и правоохранительные органы. На месте находится мэр Краснодара Евгений Наумов.

Кондратьев указал, что в социальных сетях распространяется много разной информации и видео. Он обратился к краснодарцам с просьбой сохранять спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации.

В Telegram-канале муниципального центра управления Краснодара назвали фейком данные об эвакуации людей на улице, где прозвучал взрыв.

«В социальных сетях пишут об эвакуации людей на улице Морской, эта информация не соответствует действительности», — отметили в центре.

Ранее краснодарские власти подтвердили факт взрыва в многоэтажном доме в центре города.