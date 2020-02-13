Грузовой состав с углем сошел с рельсов в Приамурье

На одном из перегонов в Амурской области произошла авария. С путей сошел грузовой поезд, который вез уголь. Два вагона перевернулись. Пострадавших нет.

Семь полувагонов с углем сошли с рельсов вечером 12 февраля на 7125-м километре перегона Сегачама — Ерофей Павлович в Сковородинском районе, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

На место происшествия направили два аварийно-восстановительных поезда — из Ерофея Павловича и Сковородино. Для ликвидации последствия ЧП создали оперативный штаб.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Амурской области, на которую сослалось РИА «Новости», из упавших полувагонов два опрокинулись.

«Погибших и пострадавших, задержки в движении пассажирских поездов нет», — отметили в ведомстве.

Причины случившегося устанавливаются, работает оперативная группа 48-й пожарно-спасательной части.