В Италии сошел с рельсов скоростной поезд. Пострадали 30 человек, двое погибли. У большинства получивших ранения травмы легкие.

Авария произошла между Миланом и Болоньей рано утром 6 февраля, сообщила газета Corriere della Sera. На место происшествия прибыли машины скорой помощи, пожарные и спасатели.

«Скоростной поезд „Красная стрела“ (Frecciarossa), выехавший из Милана, сошел с рельсов этим утром в 05:35 близ Лоди», — отметили в полиции.

По предварительным данным, погибли машинист поезда и еще один железнодорожник. В управлении Гражданской обороны говорят о 30 пострадавших. Двое из них находятся в состоянии средней тяжести, у остальных — легкие травмы.

Причины аварии устанавливаются. С рельсов сошли первые два вагона. Движение по скоростной ветке Милан — Болонья приостановили.