Грузовой поезд сошел с рельсов под Владимиром и разлил мазут

Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области. В цистернах состава находился мазут — он разлился. При аварии пострадал один человек.

«16 ноября 2020 в 14:25 (время московское) вблизи Коврова на 238 км перегон Камешки-Новки сошли 30 из 54 грузовых вагонов с мазутом грузового поезда № 2617», — сообщили в пресс-службе СК.

Приволжское следственное управление СК на транспорте проверяет все обстоятельства аварии. На месте работают криминалисты и спецслужбы, которые стараются не допустить возникновение пожара.

В начале ноября трагедию с участием поезда в Нидерландах предотвратила скульптура. В городе Спейкениссе состав без пассажиров сошел с рельсов и чуть было не упал с высокой платформы. Его спасла скульптура в виде хвоста кита. Поезд приземлился ровно на монумент и не упал. Машинист не пострадал. Чудесное спасение поезда оценили пользователи Сети. Некоторые даже посчитали, что автор скульптуры умеет путешествовать во времени. Иначе как объяснить такое удачное расположение монумента рядом с платформой железной дороги.