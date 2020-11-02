Хвост огромного кита спас пассажирский поезд от трагедии. Видео

Пассажирский поезд в нидерландском городе Спейкениссе сошел с рельсов и чуть не упал с большой высоты. Но его спас кит.

Падающий вагон приземлился ровно на скульптурную группу. Инсталляция представляет собой хвосты двух китов, ныряющих в воду. Один из них стал своеобразной платформой для поезда. Историей о чудесном спасении вагона поделились пользователи Reddit.

В момент аварии в поезде не было пассажиров, лишь машинист. Он отделался легким испугом. Теперь спецслужбы думают, как снять вагон с высоты и не повредить скульптуру-спасительницу.

Пользователи Сети оценили удачное расположение скульптур. А кто-то даже предположил, что автор инсталляции умеет путешествовать во времени. Поэтому он успел предотвратить трагедию, установив хвосты китов именно в этом месте.

Ранее стало известно, что в Нидерландах придумали новый способ борьбы со стрессом. Можно приехать на фермы и обнять корову, чтобы избавиться от депрессии. С помощью таких объятий вырабатывается гормон окситоцин, который блокирует кортизол, вызывающий стресс.