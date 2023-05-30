Эксклюзив 30 мая 2023, 07:26 Грузовой автомобиль с песком опрокинулся на МКАД Грузовой автомобиль опрокинулся на 53-м км МКАД, пострадал водитель Телеканал «360»

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Утром 30 мая на внешней стороне 53-го километра МКАД попал в аварию грузовик с песком. Водитель оказался зажатым. Спасатели освободили его и передали скорой помощи, сообщил источник «360».

Авария случилась в районе съезда на Сколково. Самосвал с песком не справился с управлением и опрокинулся на бок. Водитель оказался зажатым. Приехавшие на место спасатели помогли ему выбраться и передали медикам. Мужчину отвезли с различными травмами и шоком в городскую клиническую больницу № 67 имени Л. А. Ворохобова.

Запись камеры видеонаблюдения показал Дептранс Москвы. Грузовик начал сворачивать вправо, но не вписался в поворот и опрокинулся на бок.

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