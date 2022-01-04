Грузовое судно потерпело бедствие в Охотском море, МЧС окажет помощь

Экипаж грузового судна «Григорий Ловцов» подал сигнал бедствия в Охотском море из-за угрозы повреждения борта льдинами в районе Шантарских островов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Около 15:30 по московскому времени спасатели на вертолете МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России отправятся к месту бедствия со всем необходимым оборудованием для оказания помощи.

Сигнал бедствия был отправлен в 13:10 по московскому времени. На борту «Григория Ловцова» находятся восемь человек, пострадавших среди них нет.

Ранее два грузовых судна столкнулись в Балтийском море, в результате одно из них перевернулось. Два человека пропали без вести.