Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море, в результате одно из них перевернулось. Информацию об этом передала компания SVT.

Известно, что суда не смогли разойтись между шведским городом Истад и датским Борнхольмом. Также сообщили о двух людях, оказавшихся в воде. Сотрудники экстренных служб начали операцию по спасению людей.

Глава шведской морской администрации Йонас Франзен заявил, что переживает за людей, попавших за борт, потому что температура воды очень низкая — всего четыре градуса.

Одно судно, попавшее в аварию, зарегистрировано в Норвегии, а второе — в Дании. Причины произошедшего и точное количество пострадавших, равно как и число людей, находившихся на борту каждого судна, неизвестны.

Спасательная операция была развернута с раннего утра, в ней приняли участие не только морские службы береговой охраны, но и вертолеты, которые обследуют весь район вокруг места происшествия. Командир береговой охраны Виктор Девиндер заявил, что два человека считаются пропавшими без вести.