Грузовики не поделили дорогу на Медынской улице в Москве | 360°

Происшествия 20 октября 2022, 07:50 Грузовики не поделили дорогу на Медынской улице в Москве Дептранс: два грузовика столкнулись на Медынской улице

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На юге Москвы утром 20 октября произошла авария. Столкнулись два грузовика, сообщил в своем Telegram-канале транспортный комплекс Москвы.

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ДТП произошло на дороге вблизи дома по улице Медынской, 4к2. Столкнулись два грузовика. На место выехали оперативные службы. Движение затруднено, проезд открыт только по одной полосе.

Дептранс опубликовал фото с места аварии. На нем видны автомобили ДПС, микроавтобус, пожарная машина и автоцистерна. Об обстоятельствах аварии и числе пострадавших пока не сообщили.

Полиция рассказала о еще одном происшествии в Москве. В метро поймали зацеперов. Они катались на сцепке вагона. Патрульно-постовой службе пожаловались очевидцы. Парней схватили на «Театральной» после того, как они проехали, ухватившись за последний вагон, две станции. Одного оштрафовали, материалы против другого передали в комиссию по делам несовершеннолетних — ему 16 лет.