Двух экстремалов-зацеперов поймали в Московском метро | 360°

Происшествия 20 октября 2022, 07:29 Двух экстремалов-зацеперов поймали в Московском метро МВД России: в Москве задержали двух парней-зацеперов 16 и 19 лет

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В Московском метрополитене два парня ухватились за сцепку вагона с наружной стороны и проехали от станции «Павелецкой» до «Театральной». Их задержала полиция, сообщила на сайте «МВД Инфо» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выходка зацеперов попала на видео. Двое парней дождались, когда поезд остановится, зашли за последний вагон, ухватились за его сцепку и проехали две станции, от «Павелецкой» до «Театральной». Затем они слезли и убежали.

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Патрульно-постовой службе пожаловались очевидцы. Полицейские Управления внутренних дел на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве задержали парней на станции прибытия и отвели в отдел.

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Одного из друзей, 19-летнего москвича, суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение требований безопасности на транспорте. Материалы против второго передали в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних, потому что ему 16 лет.

На его законного представителя составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию. Самому подростку грозит наказание за нарушение требований транспортной безопасности и появление пьяным в общественном месте.