Эксклюзив 11 декабря 2023, 13:07 Грузовик загорелся на севере Москвы Кабина грузовика загорелась на парковке на севере Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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На парковке, вблизи дома 13, строение 1 в Сигнальном проезде, загорелась кабина грузовика. Причина пожара неизвестна, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, пострадавших нет. На место выехали аварийные службы. Горевшим автомобилем оказался грузовик, который был припаркован на территории для спецтранспорта.

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Кабина машины выгорела полностью, но пожар потушили до того, как огонь распространился на другую технику. Причина возгорания выясняется.

В четверг, 4 декабря, на зарядной станции в московском районе Алтуфьево загорелся электробус. Очевидец заметил задымление и вызвал пожарных. К месту происшествия прибыли сотрудники ЦОДД и Мосгортранса. Информации о пострадавших не поступало.