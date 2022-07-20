Грузовик загорелся на автодороге М-7 в Нижегородской области

Пожар произошел на 369-м километре автомагистрали М-7. Там загорелся грузовой автомобиль. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожар случился на трассе в поселке Лесная Поляна. Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. Грузовик полностью выгорел. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск загорелся автомобиль Mercedes-Benz Sprinter. Причиной послужило короткое замыкание.