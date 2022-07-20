На 505 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск накануне загорелся автомобиль Mercedes-Benz Sprinter. Об этом написал сайт nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по Тюменской области.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания. В тушении участвовали две единицы техники и пять человек личного состава МЧС.

Как уточнили в ведомстве, автомобиль выгорел на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет.