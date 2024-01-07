Происшествия 07 января 2024, 15:16 Грузовик в Кунгуре протаранил женский монастырь Грузовик в канун Рождества врезался в женский монастырь в Кунгуре Пресс-служба МЧС

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Водитель грузовика в Кунгуре снес стену и врезался в здание Иоанно-Предтеченского женского монастыря. В результате аварии никто не пострадал, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полицию Пермского края.

ДТП произошло на перекрестке улиц Гоголя и Красной. Автомобиль Toyota врезался в КамАЗ, после чего грузовик снес часть бетонного забора и заехал на территорию монастыря.

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Местные СМИ указывают, что большегруз врезался в здание с кельями послушниц. По предварительной информации, виновником аварии является водитель легковушки, который не справился с управлением. Все участники ДТП отказались от госпитализации.

В ночь на 7 января в Екатеринбурге легковой автомобиль врезался в трамвайную остановку. В аварии никто не пострадал.