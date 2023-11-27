Эксклюзив 27 ноября 2023, 14:14 Один человек погиб в массовой аварии на МКАД Человек погиб в аварии с грузовиком на 11 километре внешней стороны МКАД Freepik

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На Московской кольцевой автодороге столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погиб человек, сообщил источник «360».

По его данным, 27 ноября на 11 километре внешней стороны МКАД произошла авария с участием грузовика, микроавтобуса Peugeot и легковушки. В результате случившегося скончался один человек, который находился в салоне микроавтобуса. Кроме того, пострадал 11-летний ребенок. О его состоянии не уточняется.

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В пресс-службе Госавтоинспекции Москвы подтвердили информацию о массовой аварии на МКАД. В ведомстве уточнили, что прибывшие на место автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

На шестом километре МКАД также произошло массовое ДТП с фурами, из-за которого перекрыли несколько полос движения. Легковой автомобиль зажало между двумя большегрузами.