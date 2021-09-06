facebook_pixel
    06 сентября 2021, 10:20

    Грузовик сбил насмерть людей, толкавших машину под Нижним Новгородом

    Александр Блинов

    Грузовик в Нижегородской области задавил троих мужчин, которые буксировали легковушку по трассе. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД сообщило РИА «Новости».

    Грузовик сбил насмерть людей, толкавших машину под Нижним Новгородом

    Авария произошла в воскресенье около 23:45 на 393-м километре трассы Москва — Уфа. Водитель грузовика Iveco, который двигался по правой крайней полосе, наехал на ВАЗ-2115, который толкали три мужчины. Они буксировали легковушку в попутном направлении. Габаритные огни были выключены, а на мужчинах не было светоотражающих жилетов.

    Впоследствии все трое скончались. Им было 66, 28 и 38 лет. В застрявшем автомобиле в момент столкновения находился 16-летний подросток. Его госпитализировали.

    Обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Накануне на пешеходном переходе в Москве мать с двухмесячной девочкой попала попала под КамАЗ. Обе попали в больницу. Сообщалось, что у матери диагностировали перелом бедра, а у ребенка — сотрясение мозга.