Грузовик сбил насмерть людей, толкавших машину под Нижним Новгородом

Грузовик в Нижегородской области задавил троих мужчин, которые буксировали легковушку по трассе. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД сообщило РИА «Новости».

Авария произошла в воскресенье около 23:45 на 393-м километре трассы Москва — Уфа. Водитель грузовика Iveco, который двигался по правой крайней полосе, наехал на ВАЗ-2115, который толкали три мужчины. Они буксировали легковушку в попутном направлении. Габаритные огни были выключены, а на мужчинах не было светоотражающих жилетов.

Впоследствии все трое скончались. Им было 66, 28 и 38 лет. В застрявшем автомобиле в момент столкновения находился 16-летний подросток. Его госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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