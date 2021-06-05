Грузовик перевернулся в Туве. Пострадали более 20 человек, среди них дети

В Туве в результате опрокидывания грузовика с пассажирами пострадал 21 человек, пятеро из них — дети. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщило РИА «Новости».

Семеро из пострадавших были госпитализированы. В больницу в том числе были доставлены двое детей.

Кадры с места происшествия опубликовал Пятый канал. На снимках можно заметить опрокинутый грузовой автомобиль ГАЗ. Почему его использовали для перевозки людей, не говоря уже о детях, неизвестно. На месте работают спасатели. Приехала машина скорой.

Как сообщили «Интерфаксу» в службе скорой помощи, авария произошла, когда большая семья направлялась на грузовике из одного поселения в другое. У них затевался какой-то праздник. И взрослые, и дети ехали в открытом кузове. Погибших нет, но трое детей в тяжелом состоянии.

В субботу Туву накрыл мощный ураган. Поднялся ветер, скорость которого достигала 38 метров в секунду. В результате разгула стихии оказались разрушены кровли зданий, повреждены автомобили, оборваны линии электропередач. Власти республики сообщили, что все экстренные службы были приведены в режим повышенной готовности. Людям рекомендовали переждать непогоду дома.