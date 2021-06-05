Мощный ураган накрыл Туву. Повреждены здания и оборваны электролинии

В Туве прошел мощный ураган. Скорость ветра достигала 38 метров в секунду. В результате повреждены здания и оборваны линии электропередачи. Об этом сообщил врио главы Тувы Владислав Ховалыг.

«Поступило сообщение об ураганном ветре в Шагонаре. Разрушены крыши зданий, повреждены машины и другое имущество людей. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Ховалыг добавил, что непогоду лучше переждать дома. Он призвал не выпускать на улицу детей и пожилых людей. Местной администрации было поручено по мере возможности приступить к уборке упавших деревьев, ремонту крыш, восстановлению заборов и конструкций, которые пострадали из-за ветра.

В соцсетях появилось видео урагана. В кадр попал момент, когда половину кровли попросту унесло. Видно, как ветер склонял деревья и разносил мусор. Также можно разглядеть кучу обломков на газоне.

В пресс-службе ГО и ЧС уточнили, что ураган повредил крыши зданий и оборвал электролинии. В ведомстве предупредили, что в субботу и ночью в воскресенье в Туве ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный, сильный северо-западный ветер с порывами до 25-30 метров в секунду. Специалисты подчеркнули, что стоять под электролиниями и подходить к оборвавшимся электропроводам при сильном ветре смертельно опасно.