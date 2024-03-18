Происшествия 18 марта 2024, 07:21 Грузовик опрокинулся на проезжую часть после столкновения на МКАД Дептранс Москвы: на 68-м км МКАД столкнулись два грузовика, один опрокинулся РИА «Новости»

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На МКАД утром 18 марта столкнулись два грузовика. Один из них опрокинулся на проезжую часть. Выбирать альтернативные маршруты рекомендовал Дептранс Москвы.

Авария произошла на внешней стороне 68-го километра МКАД. Два грузовика столкнулись, один из них опрокинулся. Обстоятельства ДТП выяснят специалисты. К месту столкновения выехали оперативные службы. Движение в районе ДТП затруднено. Дептранс Москвы посоветовал водителям искать пути объезда.

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