18 марта 2024, 07:21
Грузовик опрокинулся на проезжую часть после столкновения на МКАД
Дептранс Москвы: на 68-м км МКАД столкнулись два грузовика, один опрокинулся
На МКАД утром 18 марта столкнулись два грузовика. Один из них опрокинулся на проезжую часть. Выбирать альтернативные маршруты рекомендовал Дептранс Москвы.
Авария произошла на внешней стороне 68-го километра МКАД. Два грузовика столкнулись, один из них опрокинулся. Обстоятельства ДТП выяснят специалисты. К месту столкновения выехали оперативные службы. Движение в районе ДТП затруднено. Дептранс Москвы посоветовал водителям искать пути объезда.
Реклама
Сервис «Яндекс Пробки» зафиксировал затор в районе 69-го километра МКАД. Движение затруднилось в сторону реки Москва.
В Новогиреево на пересечении с Зеленым проспектом столкнулись автобус и два легковых автомобиля. Маршрутка ехала из Нового Измайлова к метро Новогиреево без пассажиров. Пострадал один человек в автомобиле Volkswagen, его увезли в больницу.
Грузовики
ДТП
Москва
Реклама
Реклама