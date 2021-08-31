Грузовик насмерть сбил российскую туристку в Египте

Семейная пара, которая приехала из России на отдых в Египет, попала под грузовик. Он наехал на них во время остановки туристического автобуса Хургада — Каир на обочине. Женщина погибла на месте, мужчину с травмами увезли в больницу в Суэц.

«По имеющейся информации, 31 августа, во время краткой остановки на обочине трассы туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир, супружеская пара из России была сбита грузовым автомобилем. В результате инцидента женщина погибла на месте», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе посольства России в Египте.

Как отметили в дипломатическом ведомстве, пострадавшего главу семейства отвезли в больницу в Суэц. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Дочь попавших в ДТП супругов осталась цела, потому что находилась в автобусе. До возвращения отца из больницы за ней будут присматривать сотрудники генерального консульства РФ в Хургаде.

Информации о причине смертельной аварии с туристами из России пока нет. Сейчас российские дипломаты оказывают помощь соотечественникам, которые попали в беду.