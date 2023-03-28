Эксклюзив 28 марта 2023, 06:13 Грузовик насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы Дептранс: движение по улице Енисейской в Москве после ДТП с грузовиком возобновили РИА «Новости»

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Ночью 28 марта на северо-востоке Москвы грузовик сбил пешехода. Мужчина скончался, сообщил источник «360».

Грузовик КамАЗ с полуприцепом ехал по улице Енисейской и сбил пешехода. Экстренные службы получили вызов в 00:40 и отправились на место. Медики не успели помочь пострадавшему — мужчина погиб. Обстоятельства аварии установят специалисты.

Видео с места ДТП показал Дептранс Москвы. Мужчина переходил дорогу по зебре, когда его переехал грузовик. Движение по дороге ограничили, но к 02:35 полностью восстановили.

Вечером 27 марта спасатели выезжали в Московский метрополитен. На станции «Третьяковская» произошло задымление. По информации источника, горела проводка в последнем вагоне поезда. Состав сняли с маршрута, остальные поезда продолжили курсировать по графику.