Эксклюзив 27 марта 2023, 18:14 Задымление произошло в Московском метрополитене Источник «360»: задымление произошло на станции метро Третьяковская в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Задымление произошло под вагоном метро на станции «Третьяковская» в Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

По предварительной информации, дым заметили из-под последнего вагона. По словам собеседника «360», горела проводка.

Реклама

Эвакуация не производилась, станция работает в штатном режиме. Состав убрали, остальные поезда поехали по графику.

Департамент транспорта столицы в Telegram-канале сообщал о временном ограничении движения поездов от станции «Октябрьской» до «Проспекта Мира». Позднее ведомство уточнило, что движение на Калужско-Рижской линии восстановлено и вводится в график.