27 марта 2023, 18:14
Задымление произошло в Московском метрополитене
Источник «360»: задымление произошло на станции метро Третьяковская в Москве
Задымление произошло под вагоном метро на станции «Третьяковская» в Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
По предварительной информации, дым заметили из-под последнего вагона. По словам собеседника «360», горела проводка.
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Эвакуация не производилась, станция работает в штатном режиме. Состав убрали, остальные поезда поехали по графику.
Департамент транспорта столицы в Telegram-канале сообщал о временном ограничении движения поездов от станции «Октябрьской» до «Проспекта Мира». Позднее ведомство уточнило, что движение на Калужско-Рижской линии восстановлено и вводится в график.
Метро
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