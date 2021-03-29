Грузовик насмерть сбил пешехода на севере столицы

Водитель грузовика насмерть сбил пешехода на севере столицы, сообщил канал «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.

Сейчас выясняются причины и детали произошедшего. В скором времени будет дана правовая оценка аварии, написал сайт «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что патрульный автомобиль сбил пешехода на Кутузовском проспекте в Москве. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте — он скончался от полученных травм.