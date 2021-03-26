Полицейский автомобиль насмерть сбил пешехода в Москве

Патрульный автомобиль сбил пешехода на Кутузовском проспекте в Москве. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте — он скончался от полученных травм. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Информацию подтвердили в главке полиции Москвы. Собеседник уточнил, что ДТП произошло 26 марта в 20:20 возле дома № 57 по Кутузовскому проспекту. Сотрудник правоохранительных органов совершил наезд на пешехода на служебной машине. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте перед близко идущим транспортом.

В МВД добавили, что водитель попытался экстренно остановить автомобиль, но избежать столкновения не удалось. В результате полученных травм пешеход скончался, его пол и возраст не уточнили. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Информации о том, какой службе принадлежит машина, пока нет.