Эксклюзив 23 марта 2023, 06:46 Грузовик на Варшавском шоссе врезался в столб и остался без колеса «ГАЗон» врезался в столб на Варшавском шоссе в Москве, водителя зажало РИА «Новости»

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На юге Москвы ночью 23 марта случилось ДТП. Среднетоннажный грузовик врезался в столб. Водитель оказался зажатым в салоне автомобиля, рассказал источник «360».

Авария произошла около трех часов ночи. На Варшавском шоссе «ГАЗон» на скорости въехал в столб. Удар пришелся на левую сторону автомобиля, и водитель оказался зажатым. Прибывшие на место спасатели деблокировали его и передали медикам.

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Другие детали раскрыл Telegram-канал «На МКАДе ДТП | ТТК Москва». При столкновении со столбом у грузовика отлетело колесо, разбилось лобовое стекло и смялся капот. Авария произошла на дороге в сторону центра города.

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На юго-западе Москвы спасателям пришлось эвакуировать 20 жильцов квартир двух подъездов из-за пожара в подвальном магазине. Загорелись мебель и оборудование, огонь потушили за час. Никто не пострадал.