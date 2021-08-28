Участок дороги к Шереметьево перекрыли из-за ДТП с грузовиком

Водитель грузового автомобиля, судя по всему, неправильно оценил свои габариты и задел пролетное строение в Химках. В результате участок Старошереметьевского шоссе в сторону терминала В временно перекрыли. Об аварии сообщил Telegram-канал «Дороги и транспорт МО».

Сообщается, что повреждение получила конструкция путепровода. В связи с аварией пришлось временно перекрыть участок Старошереметьевского шоссе, движение приостановлено в сторону терминала В.

Сейчас на месте происшествия устраняют последствия аварии. Водителей призывают планировать свои маршруты заранее и искать альтернативные пути проезда.

Утром 28 августа произошла серьезная авария на МКАД. Там столкнулись такси и несколько легковых автомобилей. По предварительным данным, пострадали два человека, им оказали помощь медики.

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