Автомобиль врезался в остановку на севере Москвы

Утром 20 февраля водитель «Волги» врезался в остановку общественного транспорта на Хорошевском шоссе на севере Москвы. Мужчина погиб.

«В 05:20 на Хорошевском шоссе в районе дома 22 автомобиль „Волга“ совершил столкновение с остановкой общественного транспорта. Предварительно, в это время людей на остановке не было. Водитель скончался», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем.

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