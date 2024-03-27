Эксклюзив 27 марта 2024, 07:45 Грузовик и семь легковых машин столкнулись в Подмосковье Источник «360»: на Симферопольском шоссе столкнулись грузовик и 7 авто Телеканал «360»

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В Московской области произошло массовое ДТП с участием восьми машин, в том числе одного грузовика. Госпитализировали трех пострадавших, сообщил источник «360».

Столкновение случилось 26 марта около 22:30 на Симферопольском шоссе — участке трассы М-2 в сторону Подмосковья. Напротив Щербинского кладбища столкнулись семь легковых автомобилей и один грузовик. К месту ДТП вызвали экстренные службы.

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