Эксклюзив 09 декабря 2022, 20:37 Группировку спасателей на месте взрыва жилого дома в Рязани усилили МЧС сообщило об увеличении сил и средств на месте взрыва жилого дома в Рязани

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Спасатели приняли решение увеличить количество людей и техники на месте разбора завалов частично обрушившегося жилого дома в Рязани. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

«Задействовано 57 человек и 20 единиц техники», — отметили в экстренных службах

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Ранее сообщалось, что на месте обрушения дома завалы разбирают 19 человек и семь единиц техники. На кадрах с места ЧП, которые оказались в распоряжении «360», сотрудники МЧС устраняют последствия взрыва. Рядом с пострадавшим домом дежурят сотрудники полиции.

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Жилой дом обрушился после взрыва газа на улице Пушкина. По данным МЧС, частично обрушились межкомнатные перегородки и перекрытия между первым и вторым этажами.

Пожарные вытащили из-под завалов двухэтажного дома двух пострадавших 29 и 20 лет. Из здания эвакуировали 10 человек, которых временно поместили в автобусы. Для жильцов пострадавшего дома подготовили два пункта временного размещения.

Региональная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Сотрудники ведомства оценят работу ответственных за содержание и ремонт дома, а также проверят соблюдение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования.