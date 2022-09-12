Группа «Ленинград» принесла соболезнования после смерти зрительницы на концерте | 360°

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Группа «Ленинград» принесла соболезнования после смерти зрительницы на концерте

Пресс-секретарь группы «Ленинград» Гугучкин выразил сожаление после смерти зрительницы

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Смерть зрительницы после концерта группы «Ленинград» в московских «Лужниках» вызывала сожаление у всего коллектива. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин.

Он отметил, что смерть наступила по естественным причинам: у женщины были проблемы с сердцем,

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«Мы, конечно, сожалеем очень, что это произошло», — заявил Гугучкин.

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Накануне стало известно, что медики скорой помощи увезли с московского концерта «Ленинграда» двух зрителей.

Первым стал нетрезвый мужчина, который прыгнул с трибуны на баннер, чтобы спуститься по нему в фан-зону. Но материал не выдержал веса. и зритель упал с высоты.

Вторая зрительница потеряла сознание, когда спешила занять свое место в зрительном зале. В больнице, куда привезли пострадавшую, выяснилось, что у нее остановилось сердце. Спасти женщину врачи не смогли.

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