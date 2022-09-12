Организаторы концерта группы «Ленинград» рассказали о госпитализации двух зрителей | 360°

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Организаторы концерта группы «Ленинград» рассказали о госпитализации двух зрителей

Euroshow Promoter: двум зрителям потребовалась помощь медиков на концерте «Ленинграда»

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Медицинская помощь понадобилась двум зрителям на концерте группы «Ленинград», который прошел 10 сентября в столичных «Лужниках», сообщили ТАСС в компании Euroshow Promoter, выступившей организатором мероприятия.

По словам собеседника, один пьяный зритель, желая попасть в фан-зону, прыгнул с трибуны на навигационный баннер. Материал не выдержал веса мужчины и порвался — зритель рухнул на пол. Пострадавшему оказали первую помощь, а затем отправили в больницу.

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Второй случай не связан с нарушением правил безопасности: 42-летняя женщина потеряла сознание. В тот момент она вместе со своими спутниками торопилась занять место в зрительском зале.

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«Ее экстренно госпитализировали, однако спасти женщину не удалось. Пострадавшая не употребляла алкоголь, причину остановки сердца выясняют врачи и полиция», — отметили в Euroshow Promoter.

Организаторы выразили соболезнования родным и близким погибшей. Ранее стало известно, что обстоятельствами гибели женщины заинтересовалось правоохранительные органы.

Сергей Шнуров

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