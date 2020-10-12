Грубо затолкавший жену в лифт красноярский бодибилдер пожаловался на угрозы

После появления видео в Сети бодибилдеру, который грубо затолкал жену в лифт, стали поступать угрозы. Об этом герой ролика Игорь Ярмола рассказал «360».

Пару уже вызвали на беседу в отдел работы комиссии по делам несовершеннолетних. Однако ходила туда лишь Оксана — женщина, которую Ярмола хотел отправить домой, грубо запихивая в лифт.

«Из полиции с нами еще не связывались, только из комиссии по делам несовершеннолетних. Пригласили на беседу. А что там проверять — никто никого не ударил на видео, ребенка не били, даже не толкнул его никто. Да, звука нет, возможно, на повышенных тонах поговорили. Но у меня же не перекошено лицо от ярости. Я не стараюсь избить человека, а он сопротивляется», — пояснил Игорь Ярмола.

Он утверждает, что все в тот вечер происходило «в рамках диалога». Возможно, диалог не удался и в итоге разговор прошел на повышенных тонах.

«Я увидел, что она отчаянно сопротивляется, и не доделал до конца то, что хотел. Я оставил ее, не затащил в лифт. Мы вышли на улицу и возле подъезда спокойно поговорили, потом пошли домой, попили чай, поужинали. А на следующий день проснулись звездами», — рассказал свою версию произошедшего Ярмола.

Он не собирается выяснять, кто в итоге выложил видео в соцсети. Мужчина уверен — теперь это уже никак не поможет.

«Этот его поступок имеет более глубокие последствия, чем может показаться. Потому что вы звоните мне из Москвы! За четыре с половиной тысячи километров. Для чего? Чтобы узнать, почему я поругался с женой. Представляете, насколько я себя чувствую важным человеком. Мне звонят из Москвы, с телеканала „360“. Я никогда себя более ценным не ощущал. Пусть это хайп, отрицательный хайп, но тем не менее он хайп», — поделился эмоциями спортсмен.

По мнению Ярмолы, теперь его жизнь пойдет не так, как планировалось. Он утверждает, что в СМИ уже пишут, что на видео он тащит домой девушку, которую собирается изнасиловать. Другая версия — что Игорь является обколотым стероидами спортсменом.

«Я не употребляю вообще фармакологию. Когда еще соревновался, как все ребята, использовал, но сейчас я не соревнуюсь и не принимаю никакие синтетические гормоны», — объяснил Ярмола.

Он добавил, что у них с женой у обоих есть в прошлом браки. Пара вместе почти год. Занимаются общественной деятельностью и спортом. Ведут семинары про спортивное питание, ЗОЖ и тренировки.

«Да, разговор вышел из-под контроля, да, мы допустили много эмоций. Но без эмоций невозможно же жить, наверное. И каждый, кто где-то с кем-то в отношениях был, допускал такие моменты. Я анализирую своих родителей, своих знакомых. У каждого происходят ссоры. Где-то хуже, где-то лучше», — уточнил Игорь Ярмола.

Спортсмен заявил, что они с возлюбленной умеют находить общий язык. Однако пока в отношениях решили взять паузу, потому что поймали «бешеную волну негатива».

«Негатив на уровне Красноярска и всего края. Эта волна коснулась и меня, и супругу, и наших родителей. Моя мама живет в Ульяновске. Она звонила, уже там знают. Мне уже звонило полгорода. Не понимаю, почему все так разошлись. Я же не медийная персона. Сейчас мы получаем тысячи оскорблений и угроз. Ее называют проституткой, плохой матерью. Меня — конченым ублюдком и другими словами. Хотя мне знакомые психологи сказали, что у меня на видео нет перекошенного от ярости лица. Это можно проверить по психологической экспертизе», — пояснил Ярмола.

Сейчас он хочет поскорее забыть все произошедшее, как «страшный сон», но не разбираться, кто выложил видео. Иначе будет лишь привлечение дополнительного внимания к видео.

«Про меня пишут — надо лишить наград, звания, запретить заниматься тренерской деятельностью. Я на все это согласен, лишь бы все забыли про Оксану. Я ее люблю и вижу, что ей больно. Ее бывший муж — офицер ФСБ, он угрожает ей со мной расправиться и забрать ребенка. Есть переписка, есть скрины», — добавил Ярмола.

Он резюмировал, что считает возлюбленную прекрасной мамой и для пары такое поведение — не норма.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина грубо пытается затолкать женщину в лифт в подъезде дома. За ссорой наблюдает маленький мальчик, который кричит от страха и зажимает себе уши.