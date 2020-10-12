Красноярский бодибилдер насильно затолкал жену в лифт на глазах у маленького сына

Чемпион Красноярска по бодибилдингу Игорь Ярмола силой затолкал жену и маленького сына в лифт. Происшествие попало на видео и распространилось в соцсетях.

На кадрах мужчина хватает женщину, которая явно слабее его, пытается затолкать в лифт и толкает. Все происходит на глазах у маленького ребенка, который, предположительно, является сыном пары. Мальчик кричит и зажимает уши, чтобы не слышать, как ругаются родители.

Видео опубликовали в социальных сетях. Мужчина напал на жену в подъезде дома в ЖК SkySeven в Красноярске. Позднее он заявил журналистам местного телеканала «ТВК», что «девушка просто не хотела идти домой». По словам Ярмолы, уже через полчаса после происшествия вся семья спокойно пила чай дома. Теперь мужчина хочет подать в суд на управляющую компанию, которая опубликовала видеозапись с камер наблюдения в подъезде.

Однако соседи пары заявили, что Ярмола периодически устраивает такие выходки и ведет себя неподобающим образом.

Ранее стало известно, что в Башкирии мужчина напал на жену с ножом, когда она отказалась простить его измену и принять в подарок розы и золотое кольцо. Женщина попала в больницу с ранением живота.