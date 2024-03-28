Эксклюзив 28 марта 2024, 18:45 Главврач Химкинской больницы поблагодарил коллег за помощь после теракта Главврач Химкинской больницы Мирзонов: на помощь приехали 38 медиков с выходных РИА «Новости»

Читать 360tv в

Коллектив Химкинской больницы проявил отзывчивость в помощи коллегам после теракта в концертном зале Crocus City Hall, порядка 40 медиков вернулись к рабочим местам не в свою смену. Об этом «360» рассказал главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

«Хотел бы сказать спасибо всем сотрудникам, даже без звонка практически все прибыли на рабочие места. Ехали даже те, кто находился в другом регионе. Прибыли 38 человек, которые не находились в смене», — отметил Мирзонов.

Реклама

Главврач сказал, что после получения информации о ЧП в Crocus City Hall в больнице немедленно оповестили всех заместителей и заведующих отделением, развернули дополнительные койки и подготовили дополнительные операционные и отделения реанимации.

«Мы своевременно начали оказывать медицинскую помощь пострадавшим, приняли шесть тяжелых пациентов. На настоящий момент всех пациентов от нас перевели, надеемся на их скорейшее выздоровление», — добавил он.

Ранее стало известно, что бригады скорой помощи были около Crocus City Hall спустя четыре минуты после получения сообщения о пострадавших.